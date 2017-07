Incêndios

O incêndio que deflagrou no domingo na Sertã, distrito de Castelo Branco, e se estendeu hoje ao concelho de Mação continua a gerar "muita preocupação" devido ao vento e aos reacendimentos neste município do distrito de Santarém.

"De manhã o incêndio esteve mais controlado, sem aldeias em perigo e com a área de frente de fogo em Mação consolidada, mas, de tarde, com o aumento das temperaturas, o vento que se faz sentir e os poucos meios no terreno, continuamos com uma situação delicada", disse à Lusa o vice-presidente da Câmara de Mação, António Louro, cerca das 16:00.

António Louro, que é também o responsável pela Proteção Civil municipal, disse ainda que, "de momento, não há pessoas em perigo", tendo, no entanto, referido um "reacendimento intenso na zona de Roda", na freguesia de Cardigos.