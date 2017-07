Actualidade

O lateral Diogo Dalot entrou hoje no lote de 29 jogadores que Sérgio Conceição convocou para o estágio da equipa principal de futebol do FC Porto no Algarve.

O defesa português, de 18 anos, regressou ao trabalho, após um curto período de férias depois de estar no Europeu de sub-19, sendo agora mais uma opção para o técnico dos 'dragões'.

Rui Pedro, que também esteve no Campeonato da Europa da mesma categoria, também seguiu viagem para o Algarve.