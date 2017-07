Actualidade

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) reembolsou ao Fundo Monetário Internacional (FMI) mais cerca de 1.750 milhões de euros em julho, o que significa que Portugal já pagou 60% do empréstimo daquele credor.

"O IGCP concretizou em junho e julho dois reembolsos antecipados do empréstimo ao FMI no montante de SDR 810 milhões [cerca de 1.000 milhões de euros] e SDR 1.447 milhões [1.750 milhões de euros, respetivamente", anuncia a agência liderada por Cristina Casalinho no boletim mensal da instituição divulgado hoje.

Estes reembolsos correspondem a amortizações de capital que originalmente eram devidas entre junho de 2019 e março de 2020, acrescenta o IGCP, sublinhando que, com estes reembolsos, Portugal pagou já 60% do empréstimo total inicial do FMI.