Pedrógão Grande

O CDS-PP exigiu hoje ao primeiro-ministro que esclareça "toda a verdade" sobre a dimensão da tragédia no incêndio de Pedrógão Grande, designadamente qual o número de vítimas, e que não tente encerrar o caso por decreto.

Estas críticas foram feitas pelo líder parlamentar do CDS-PP, Nuno Magalhães, numa conferência de imprensa, na Assembleia da República, em que também frisou que o seu partido mantém um julgamento "de grande desconfiança" política em relação ao atual Governo.

Partindo da controvérsia em torno do número de vítimas que resultaram do incêndio de junho passado, em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, Nuno Magalhães pegou em declarações proferidas por António Costa no sábado passado para avisar que este é um assunto demasiado importante que "não pode ser encerrado por decreto".