O Governo dos Açores assinou hoje um protocolo com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Madalena para o socorro de turistas que escalam a montanha do Pico, o ponto mais alto de Portugal, com 2.351 metros.

Na cerimónia, o presidente do executivo açoriano, Vasco Cordeiro, explicou que o acordo visa "enquadrar a estreita cooperação, quer no âmbito das ações de busca e socorro, incluindo o resgate de visitantes na reserva natural da montanha do Pico, e, também, o funcionamento e monitorização durante todo o ano do sistema videovigilância e rastreio de visitantes na montanha".

Antes, Vasco Cordeiro afirmou existirem "fundamentalmente três razões" para a celebração do protocolo, uma das quais se prende com o facto de entre 2012 e 2016 o número de subidas à montanha do Pico ter "praticamente duplicado", tendo ultrapassado as 12 mil o ano passado.