Actualidade

O antropólogo Arjun Appadurai, o designer Stefan Sagmeister, o neurocientista Miguel Nicolelis e acrítica Alice Rawsthorn são alguns dos convidados das conferências marcadas para setembro, em Lisboa, organizadas pela última Bienal Experimentadesign (EXD).

De acordo com a organização, no dia 30 de setembro está prevista a realização de várias conferências, no Centro Cultural de Belém, com a presença de nomes ligados ao design, ao jornalismo, à antropologia e às neurociências, que se juntam ao já anunciado Tyler Brûlé, o editor canadiano fundador das revistas Wallpaper Monocle.

É o caso Arjun Appadurai, pensador na área da globalização, e de como este fenómeno tem influenciado a modernidade, nomeadamente na cultura.