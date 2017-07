Arte

Ícone do glam-rock encontrou obra de Andy Warhol esquecida há mais de 40 anos que pode valer milhões.

O agente de Alice Cooper, Shep Gordon, explicou ao The Guardian que o exemplar vermelho de Little Electric Chair terá sido adquirido na década de 1970, depois de Cooper se ter mudado para Nova Iorque e desenvolvido uma amizade com Warhol – a obra esteve esquecida e «enrolada num tubo» durante mais de 40 anos.

O quadro terá ficado perdido entre equipamento da digressão do músico e só terá sido encontrado depois de Gordon ter dito a uma negociadora de arte que Cooper tinha um exemplar de Little Electric Chair, e de esta o ter aconselhado a encontrá-lo.

A mãe do cantor lembrava--se onde a obra estava guardada e Cooper e Gordon conseguiram encontrá-lo.