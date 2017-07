Actualidade

O Conselho de Administração da TAP aprovou na segunda-feira o Plano Estratégico da companhia a 10 anos, que tinha 'luz verde' dos acionistas privados, nomeadamente para a expansão da rede, e procedeu a mudanças nos órgãos da empresa.

Numa comunicação interna aos colaboradores, a que a agência Lusa teve acesso, a TAP diz que "para a Comissão Executiva e, consequentemente, para o Conselho de Administração, entra no lugar de Trey Urbahn, Antonoaldo Neves".

Antonoaldo Neves é, segundo a nota da TAP, "um executivo de perfil internacional ligado ao setor da aviação há mais de 15 anos, tendo concluído com sucesso, no passado mês de abril, o projeto de colocação na Bolsa de NY [Nova Iorque] e de SP [São Paulo] da Azul Linhas Aéreas, no que foi o primeiro IPO [Oferta Pública Inicial, em português] 'dual list' (Eua e Brasil) desde 2009".