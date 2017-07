Actualidade

O Novo Banco lançou hoje uma oferta de recompra de dívida própria, com que prevê conseguir poupanças de 500 milhões de euros, uma operação essencial para que seja concretizada a venda do banco ao fundo norte-americano Lone Star.

Através de vários documentos divulgados esta madrugada através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Novo Banco indicou as 36 séries de emissões de dívida sénior abrangidas pela oferta (com maturidades entre 2019 e 2052) em que é proposto aos detentores dos títulos a sua recompra, pagando já dinheiro por esses títulos para evitar que cheguem à maturidade, com o respetivo pagamento de juros e capital.

"(...) É uma oferta com contrapartida em 'cash' [dinheiro], proporcionará aos seus detentores um preço alinhado com o mercado e é acompanhada por uma operação de solicitação de consentimento de reembolso antecipado (consent solicitation)", lê-se no comunicado de imprensa também hoje divulgado.