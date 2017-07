Incêndios

O incêndio que deflagrou na Sertã no domingo à tarde e alastrou para o concelho de Mação, distrito de Santarém, continua esta madrugada com "vários pontos ativos", mas as autoridades preveem que seja controlado até ao nascer do dia.

"Com a noite as condições tornaram-se mais favoráveis, a temperatura desceu e tem vindo a ser possível fazer algumas ações de consolidação. Neste momento ainda há vários pontos ativos, mas prevemos que até que surja o dia acabe por se conseguir consolidar o perímetro do incêndio quase todo", disse à Lusa o vice-presidente da Câmara de Mação, António Louro.

O autarca indicou que houve várias construções e habitações danificadas, mas não se registaram vítimas - nem mortos, nem feridos.