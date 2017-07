Actualidade

A UE anunciou hoje que vai abrir uma delegação na Mongólia, este ano, fortalecendo as relações com aquele país, que faz fronteira com a China e a Rússia.

Em comunicado, a UE afirma que a decisão de estar presente em Ulan Bator é um marco nas relações entre a Europa e a Mongólia, que ajudará a reforçar o diálogo político e a cooperação entre os dois lados.

A mesma nota cita a alta representante da UE para a Política Externa e de Segurança, Federica Mogherini, que refere o "papel importante" da Mongólia "numa região complexa, com uma posição geoestratégica única".