Actualidade

Os distritos de Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja estão hoje e quarta-feira sob 'aviso amarelo' devido ao tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o Instituto, os distritos de Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja vai estar sob 'aviso amarelo' entre as 09:00 de hoje e as 21:00 de quarta-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O IPMA colocou também sob 'aviso amarelo' o extremo leste da ilha da Madeira até ao final do dia de hoje devido à previsão de vento forte com rajadas da ordem dos 90 quilómetros por hora.