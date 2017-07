Actualidade

O Governo japonês aprovou hoje um conjunto de medidas para tentar reduzir em 30%, num período de dez anos, a taxa de suicídios no país, a mais elevada entre as nações mais industrializadas do mundo (G7).

Num documento intitulado "Disposições gerais contra o suicídio", as autoridades referem que apesar da tendência de diminuição do número de suicídios nos últimos anos, são necessários esforços suplementares de prevenção.

De acordo com um relatório concluído em abril por uma comissão independente, a taxa de suicídios japonesa "continua a ser a mais elevada entre os sete países mais industrializados" do mundo [Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, Canadá, Itália e Japão].