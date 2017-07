Incêndios

Mais de mil operacionais combatem hoje de manhã o incêndio na Sertã, no distrito de Castelo Branco, esperando-se a chegada de dois aviões de Espanha para ajudar no combate, disse à agência Lusa Patrícia Gaspar, da Proteção Civil.

"Hoje de manhã temos ainda ativos os incêndios de Castelo Branco, o de Vale do Coelheiro e o da Sertã, que continua a ser o que concentra maior número de meios. Temos 1.021 operacionais no terreno, com o apoio de 329 veículos. Estamos neste momento a acionar os meios aéreos, para estas ocorrências", disse Patrícia Gaspar.

De acordo com a adjunta de operações da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), foram solicitados dois meios aéreos a Espanha e foi também acionado o protocolo bilateral com Marrocos, mas ainda não há indicação sobre virá ou não algum reforço.