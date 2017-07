Euro feminino

A seleção portuguesa de futebol feminino continuou hoje de manhã, num dia de intensa chuva e sem Cláudia Neto, a preparação para o jogo de quinta-feira com a Inglaterra, em Tilburgo, na holanda, da terceira jornada do Europeu.

A capitã de Portugal não subiu ao relvado do centro de treinos de Orschoit Vooruit, por se encontrar a fazer gestão de esforço, numa época muito sobrecarregada para a número '7' da equipa portuguesa.

A jogadora, a mais internacional em atividade, com 108 jogos, apenas entrou na fase final do estágio ainda em Lisboa, na Cidade do Futebol, devido a compromissos no seu clube, as suecas do Linkopings.