Actualidade

A Associação de Pensionistas e Reformados (APRe!) defendeu hoje a eliminação de qualquer taxa de manutenção sobre as contas dos reformados da Caixa Geral de Depósitos e a reversão do encerramento de agências bancárias no interior do país.

A APRE! reagia assim em comunicado à notícia de que parte dos clientes reformados da Caixa Geral de Depósitos (CGD) vão passar, a partir de 01 de setembro, a pagar comissão de manutenção da conta.

Os clientes da CGD, que até agora estavam isentos de comissões, vão passar a pagar 4,95 euros por mês ou a escolher a Conta Caixa com custos mais baixas, de acordo com a nova tabela de Comissões e Despesas da Caixa.