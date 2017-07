Euro feminino

A ucraniana Kateryna Monzul é a árbitra do jogo entre Portugal e Inglaterra, da terceira jornada do grupo D do Europeu de futebol feminino, a decorrer na Holanda, comunicou hoje a UEFA.

Monzul, árbitra internacional desde 2004 e que dirigiu a final do campeonato do Mundo de 2015, entre Estados Unidos e Japão (5-2), será coadjuvada pelas também ucranianas Maryna Striletska e Oleksandra Ardasheva.

O jogo entre Portugal e Inglaterra está agendado para quinta-feira, às 20:45 locais (19:45 de Lisboa), no Estádio Willem II, em Tilburgo.