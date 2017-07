Actualidade

A Associação Nacional de Farmácias e o Ministério da Saúde estão a preparar um projeto para entregar medicamentos aos doentes no período noturno e em situações de urgência sem que os utentes tenham de fazer deslocações.

"No período noturno, os portugueses em situações de urgência não terão de fazer deslocações, porque os medicamentos irão ter com eles sempre que necessário", refere a Associação Nacional de Farmácias (ANF) em comunicado enviado à agência Lusa.

Um projeto-piloto deste novo serviço vai ser lançado ainda no verão em Bragança com o objetivo, segundo a nota da ANF, de "melhorar a interação e articulação entre o Serviço Nacional de Saúde e as farmácias".