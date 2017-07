Actualidade

O médio Danilo revelou-se hoje satisfeito com o trabalho que tem sido desenvolvido por Sérgio Conceição no FC Porto, em declarações durante o estágio que a equipa de futebol está a realizar no Algarve.

O médio internacional português é um dos 29 jogadores que integram o estágio no Algarve e enalteceu ainda a forma como o plantel tem trabalhado e procurado assimilar as ideias novas trazidas por Sérgio Conceição.

"Este processo nunca é fácil, porque são ideias novas e também bastante duras, mas, para sermos campeões, temos de assimilar bem as ideias do treinador e estar com ele até à morte", começou por frisar o jogador, em declarações ao Porto Canal.