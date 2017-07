Actualidade

O futebolista Diogo Jota vai jogar esta época no Wolverhampton, do 'Championship' (segunda divisão inglesa), reencontrando Nuno Espírito Santo, técnico que o treinou na temporada passada no FC Porto.

"É bom para mim trabalhar com Nuno (Espírito Santo), porque o conheço, já que trabalhei com ele a época passada", congratulou-se o extremo de 20 anos, cedido pelo Atlético de Madrid.

Diogo Jota junta-se assim aos compatriotas Sílvio, Roderick Miranda, Rúben Neves, Hélder Costa e Ivan Cavaleiro, num plantel que inclui ainda o defesa-central francês Willy Boly, que alinhava no FC Porto.