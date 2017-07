Actualidade

O presidente turco reforçou hoje, dia de conversações Turquia-UE, a retórica anti-Ocidente, afirmando que os tempos em que o país era submisso e se vergava a todas as exigências dos países ocidentais chegaram ao fim.

As declarações de Recep Tayyip Erdogan surgem no mesmo dia em que altos representantes da União Europeia mantêm conversações com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, em Bruxelas, com temas como o respeito pelos direitos humanos e a eventual adesão ao bloco europeu a dominar a agenda.

A Turquia tem vindo a endurecer o conflito diplomático com a Alemanha, na sequência da detenção na semana passada de um grupo de ativistas pelos direitos humanos, incluindo um cidadão alemão. O grupo foi acusado de crimes relacionados com terrorismo. Ainda antes dessas detenções, um jornalista alemão de origem turca foi detido, alegadamente, por espionagem e por dar ajuda aos rebeldes curdos.