Actualidade

O tenista português Pedro Sousa, primeiro cabeça de série, apurou-se hoje para a segunda ronda do torneio finlandês de Tampere, ao afastar o estónio Vladimir Ivanov.

Pedro Sousa, 156.º do 'ranking' mundial, bateu o estónio, 407.º da hierarquia mundial e que particiou na prova finlandesa com um 'wild card', em dois 'sets', com parciais de 6-1 e 6-2, num encontro que durou apernas 57 minutos.

Na próxima ronda, o tenista luso vai defrontar o brasileiro André Ghem, 321.º do mundo.