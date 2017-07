Actualidade

O catálogo das três exposições "A Imagem Paradoxal: Francisco Afonso Chaves (1857-1926)", o cientista que também se distinguiu na fotografia, vai ser lançado na quarta-feira, no Museu Carlos Machado, em Ponta Delgada, nos Açores.

"O catálogo é, realmente, a peça desta trilogia das exposições que vai fixar para a posteridade o conhecimento que se adquiriu ao longo de vários anos de investigações, por parte do professor Victor dos Reis e de Emília Tavares, no âmbito da preparação destas exposições", afirmou à agência Lusa João Paulo Constância, coordenador executivo da mostra e curador das coleções de Fotografia e História Natural do Museu Carlos Machado.

Segundo João Paulo Constância, o catálogo "vai permitir, também, dar a conhecer um número muito significativo de fotografias do coronel Afonso Chaves, que podem ser vistas em três dimensões", dado que "inclui um visor que permite ver as fotografias estereoscópicas impressas".