Actualidade

O tenista português João Domingues, nono cabeça de série, apurou-se hoje para a segunda ronda do torneio checo de Praga, ao eliminar o checo Vit Kopriva.

Domingues, atual 195.º do 'ranking' mundial, bateu Kopriva, 429.º da hierarquia mundial e que recebeu um 'wild card' para participar na prova, em dois 'sets', com parciais de 6-3 e 7-6, tendo vencido o 'tie break' com um equilibrado 16-14.

Na próxima ronda, o tenista luso vai defrontar o vencedor do embate entre o checo Dominik Kellovsky, 676 do mundo, e o sérvio Marko Tepavac, 306.º.