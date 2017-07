Actualidade

Os filmes "Sámi Blood", de Amanda Kernell, "BPM", de Robin Campillo, e "Western", de Valeska Grisebach, são os finalistas do Prémio Lux de Cinema do Parlamento Europeu, foi hoje anunciado.

Esta é a 11.ª edição de um prémio criado pelo Parlamento Europeu para distinguir o cinema que se produz na Europa. Os três filmes finalistas serão exibidos este ano em todos os países da União Europeia, chegando a Portugal em novembro.

"Sámi Blood", exibido no ano passado no festival de Veneza e que soma mais de uma dezena de prémios, é a primeira longa-metragem da realizadora sueca Amanda Kernell e "conta a história de uma jovem da comunidade Sámi, no norte da Suécia, que sonha com uma vida diferente".