Actualidade

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, afirmou hoje que o sistema de comunicações da Proteção Civil regional tem redundâncias para garantir a "maior segurança e fiabilidade possíveis".

"Se olharmos para as características técnicas do sistema de comunicações do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores vemos que há um conjunto de redundâncias, um conjunto de componentes técnicas, que visam garantir que numa situação em que seja posta à prova este serviço, ele tem condições para continuar a funcionar", afirmou Vasco Cordeiro.

O chefe do executivo regional falava aos jornalistas após visitar as obras de ampliação do quartel de bombeiros das Lajes do Pico, no âmbito da visita estatutária que o Governo dos Açores está a realizar à ilha, e quando questionado sobre as falhas que têm ocorrido no sistema de comunicações SIRESP (Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança em Portugal) no continente e sobre a segurança do sistema regional.