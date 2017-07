Actualidade

A 34.ª edição do Jazz em Agosto, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, que abre na sexta-feira, apresenta um cartaz fiel às suas características, com "os músicos mais criativos" que façam "um retrato da atualidade".

O diretor artístico do certame, Rui Neves, em declarações à agência Lusa, afirmou que a preocupação do Jazz em Agosto foi sempre procurar o jazz muito atual, 'de ponta', o mais contemporâneo possível, e apresentar os músicos mais criativos do hemisfério norte, dos Estados Unidos, Canadá, Norte da Europa, Escandinávia e Europa Central.

Este ano, o Jazz em Agosto realiza-se a partir da próxima sexta-feira, até 06 de agosto, abrindo com "Sélébéyone", um projeto do saxofonista Steve Lehman, "um pensador essencial sobre o estado do jazz", que trabalhou com Anthony Braxton. Festival encerra com o trompetista Dave Douglas, como sempre esquivando-se, "com notável habilidade, a todos os lugares-comuns".