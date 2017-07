Actualidade

A Casa do Azeite foi surpreendida pela descida de produção do azeite no ano passado e perspetiva um aumento "significativo" para este ano, "acima das 100.000 toneladas".

Em resposta à agência Lusa, a secretária-geral da associação, Mariana Vilhena de Matos, enumerou entre as causas para a "quebra muito significativa" no ano passado as más condições climatéricas e ser uma campanha em contra-safra: "a um ano de grande produção segue-se, normalmente, um ano de produção mais baixa".

"No entanto, apesar desses factos, a quebra surpreendeu-nos um pouco, pois as novas áreas de olival altamente produtivo continuam em expansão, principalmente no Alentejo, e deveriam ter contrabalançado, mesmo que parcialmente, essa quebra, o que parece não ter acontecido", notou a responsável.