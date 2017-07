Actualidade

A economia da Venezuela deverá passar por uma recessão de 12% este ano, com a crise política a anular a atividade económica e a inflação a subir para valores insuportáveis para os venezuelanos, diz o FMI.

De acordo com o relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI), a recessão deste ano será bem mais severa que a previsão dos técnicos do Fundo há três meses, quando escreveram que a quebra do Produto Interno Bruto (PIB) devia rondar os 7,4%.

A revisão dos valores é mais pessimista que todas as estimativas dos economistas inquiridos pela agência de informação financeira Bloomberg para este ano e também para o próximo, ano em que esperam uma recessão de 4,1%, que se segue a uma queda do Produto de 18% em 2016, a maior do mundo.