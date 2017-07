Actualidade

Ancara e Moscovo estão perto de um acordo sobre a venda de sistemas de defesa antiaéreos russos S-400 à Turquia, afirmou hoje o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

"Concretizámos com a Federação da Rússia os passos necessários sobre esse assunto, já foram formalizadas as assinaturas. Se Deus quiser, veremos os S-400 no nosso país", declarou Erdogan num discurso em Ancara.

No entanto, ainda não foram divulgadas quais as assinaturas efetuadas para a aquisição do mais recente sistema de defesa de mísseis, que Erdogan anunciou na sua alocução. Na segunda-feira, o chefe de Estado turco tinha referido que as trocas relacionadas com este 'dossier' estavam "concluídas em grande parte".