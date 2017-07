OE2017

O défice totalizou 3.075 milhões de euros até junho, mais 264 milhões de euros do que no mesmo período de 2016, aumento justificado pelo Ministério das Finanças com a antecipação dos reembolsos de IRS, cujo efeito é temporário.

Numa nota à imprensa que antecipa a divulgação da síntese de execução orçamental até junho pela Direção-Geral de Orçamento (DGO), o Ministério das Finanças adianta que o défice das Administrações Públicas do primeiro semestre do ano totalizou 3.075 milhões de euros, "aumentando 264 milhões de euros face a 2016".

O ministério de Mário Centeno afirma que este aumento "reflete um acréscimo de 1.536 milhões de euros associado à antecipação dos reembolsos fiscais", garantindo que, dado o "caráter temporário destes reembolsos, o seu efeito não terá impacto no défice final".