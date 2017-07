Incêndios

As altas temperaturas, o vento e a dispersão de meios, com algumas aldeias "na linha de fogo" de um incêndio com várias frentes, continuam hoje à tarde a gerar preocupações em Mação, nas freguesias de Mação, Carvoeiro, Cardigos e Envendos.

"A situação continua muito grave, com vento e temperaturas muito elevadas a dificultar a ação de combate dos bombeiros, sendo as mais complicadas na freguesia de Mação, em Mantela, e de Carvoeiro, onde a sede de freguesia esteve isolada e sem água, luz e telecomunicações, e em Envendos e Cardigos, com algumas aldeias ainda na linha do fogo", disse à agência Lusa, cerca das 16:00, o presidente daquela autarquia do distrito de Santarém.

Segundo Vasco Estrela, as principais dificuldades no combate às chamas "são as altas temperaturas, o vento, as pequenas aldeias no meio da floresta, e as várias frentes do incêndio e a consequente dispersão de meios".