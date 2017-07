Actualidade

O sindicato que representa os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ameaçou hoje realizar uma greve caso a ministra da Administração Interna não responda, até ao final do mês do julho, às principais reivindicações destes profissionais.

O presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF (SCIF/SEF), Acácio Pereira, disse à agência Lusa que foi hoje fixado um prazo até ao fim de julho para uma resposta positiva por parte da ministra Constança Urbano de Sousa.

"Considerando estar em causa o risco de regular funcionamento da segurança interna do país, o desrespeito pelo prazo fixado levará à marcação de períodos de greve", adianta aquela estrutura sindical.