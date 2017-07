Incêndios

O incêndio que lavra em Proença-a-Nova está hoje à tarde com duas frentes preocupantes, uma nas proximidades do parque empresarial e outra que se dirige para a zona da Moita, disse hoje o presidente do município.

"Temos aqui um problema junto ao PEPA [Parque Empresarial de Proença-a-Nova]. Há uma frente forte, mas estão meios no local para salvaguardar o perímetro do PEPA", explicou à agência Lusa João Lobo, cerca das 17:30.

O presidente deste município do distrito de Castelo Branco disse ainda que há uma segunda frente que merece preocupação e que vai da zona de Pergulho em direção à Moita.