Actualidade

O Festival Eurovisão da Canção realiza-se em maio do próximo ano, no Parque das Nações, em Lisboa, anunciou hoje a entidade organizadora - Eurovisão e RTP -, em conferência de imprensa, na sede da televisão pública.

As eliminatórias terão lugar a 08 e 10 de maio, com a final a decorrer no dia 12 de maio, de acordo com comunicado da organização.

A estação pública organiza o próximo certame europeu das canções, na sequência da vitória de Salvador Sobral em maio passado, em Kiev.