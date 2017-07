Actualidade

A Vista Alegre fechou o primeiro semestre do ano com lucros de 1,3 milhões de euros, uma melhoria de 233% após ter encerrado igual período de 2016 com um prejuízo de perto de um milhão de euros, revelou hoje a empresa.

Em nota publicada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Vista Alegre frisa que as vendas cresceram 16% até junho, atingindo os 41,1 milhões de euros, ao passo que o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) foi de 6,3 milhões de euros, um avanço de mais de duas vezes face a período homólogo.

"O grande destaque desta 'performance' vai para o mercado externo que continua a ser o grande impulsionador das vendas, atingindo os 29,4 milhões de euros, representando atualmente 72% do volume de negócios da Vista Alegre, um incremento de 3 pontos percentuais face a 2016. Este aumento é justificado pelo crescimento do negócio em novos mercados, nomeadamente na Europa e Ásia", revela ainda a entidade.