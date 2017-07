Actualidade

A TAP não efetuou hoje qualquer voo do Continente para a Madeira, devido aos ventos fortes, enquanto a easyJet informou ter reprogramado quatro voos desta terça-feira para quarta-feira.

Em declarações à agência Lusa, fonte da companhia aérea nacional informou que segunda-feira foram cancelados quatro voos Lisboa-Funchal e um voo Porto-Funchal e os "respetivos regressos", enquanto hoje não foi efetuado qualquer voo para a Madeira, destino para o qual a TAP tem sete voos.

A mesma fonte referiu que se espera o regresso das condições para operar e que nessa altura "serão feitos todos os esforços para com o aumento de capacidade, com aviões com mais lugares ou, se possível, com voos extraordinários, conseguir transportar as pessoas que não conseguiram fazer as suas viagens".