O Novo Banco dos Açores registou no primeiro semestre do ano um resultado líquido positivo de 1,5 milhões de euros, um aumento de 45,6% face ao período homólogo, anunciou hoje a instituição.

"O Novo Banco dos Açores encerrou o primeiro semestre de 2017 com um resultado antes de impostos de 2.318 mil euros que compara com os 1.499 mil euros obtidos no mesmo período de 2016, enquanto o resultado líquido após os impostos em 30 de junho de 2017 foi de 1.535 mil euros contra os 1.054 mil euros realizados em 30 de junho de 2016, o que traduz uma evolução positiva de 45,6%", informa uma nota enviada à agência Lusa pelo único banco a operar na região com sede no arquipélago.

Segundo o banco, "para este resultado contribuiu, entre outros fatores, uma redução dos juros e encargos similares, e uma melhoria nos custos operativos".