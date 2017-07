Actualidade

O Sporting anunciou hoje que o futebolista Matheus Pereira renovou o seu contrato com o clube até 2022, ficando com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o jogador Matheus Pereira para a extensão do contrato até 2022, ficando com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros", refere o Sporting em comunicado.

O extremo brasileiro de 21 anos, formado nos 'leões', alinhou na época passada em nove jogos ao serviço da equipa principal e 14 ao serviço da equipa B do Sporting, apontando nove golos.