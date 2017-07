Actualidade

O presidente executivo do BPI, Pablo Forero, disse hoje que o banco terá de continuar a reduzir custos, mas que a parte relativa às poupanças com trabalhadores está fechada, depois da saída anunciada de mais de 600 pessoas.

"O corte de custos não vai ser em pessoas, vai ser em custos de funcionamento, é a ligação com o 'plano de 100 dias' [imposto pelo acionista CaixaBank], de fazer mais transações com menos custos", afirmou o gestor espanhol na conferência de imprensa de apresentação dos resultados semestrais, em Lisboa.

O novo presidente executivo do BPI, que substituiu Fernando Ulrich, disse que, após a anunciada saída de 617 trabalhadores (11% do quadro de pessoal inicial, dos quais 519 no âmbito do programa de reformas antecipadas e rescisões por mútuo acordo), não há "necessidade de fazer mais programas de saídas de pessoal" e nos próximos anos o que haverá são saídas naturais.