O presidente executivo do Banco BPI, Pablo Forero, garantiu hoje que a operação do Banco de Fomento Angola (BFA) está a correr "muito bem" e que a entidade angolana continua a produzir lucros significativos para o banco português.

"Em respeito a Angola não temos nenhuma novidade. Temos 48% do BFA e está tudo a funcionar muito bem. Temos a recomendação do BCE [Banco Central Europeu] para que, quando seja possível, reduzir mais um pouco a posição em Angola. Mas não é uma prioridade", afirmou em conferência de imprensa o gestor espanhol, que subsititui Fernando Ulrich no cargo.

Forero admitiu ainda que a redução da posição do BPI no banco angolano "a longo prazo pode ser uma possibilidade", reforçando que não é algo que esteja já a ser preparado.