Actualidade

A Martifer anunciou hoje que foi adjudicada à sua participada Martifer Construção Metalomecânicas uma obra de estrutura metálica no Aeroporto Internacional de Genebra (na Suíça) no valor de 45 milhões de euros e com conclusão prevista em 2019.

"A Martifer informa sobre a adjudicação à sua participada Martifer Construções de um contrato para o fornecimento e a montagem de estrutura metálica para o Aeroporto Internacional de Genebra - Ala Este", segundo um comunicado publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)

O contrato tem um valor estimado de 45 milhões de euros e o prazo previsto para a execução da obra é de 24 meses.