Incêndios

O fogo que lavra em Mação continua numa situação "muito preocupante, com vento muito forte, aldeias em perigo e casas a arder", estando o secretário de Estado da Administração Interna a caminho do local, disse o presidente do município.

Em declarações à Lusa no posto de comando, Vasco Estrela, disse, cerca das 19:00, que o secretário de Estado Jorge Gomes estava a caminho do local (distrito de Santarém) e mostrou-se preocupado com a situação, tendo em conta que há "várias aldeias e populações em perigo ou com potencial perigo", enquanto o vento regista mudanças de direção.

"Vamos ver como é que é possível tentar defender essas pessoas e localidades, tirando essas pessoas das aldeias para evitar que haja dramas humanos ou situações como a que se está a verificar em Envendos, onde já arderam hoje várias casas [algumas de primeira habitação]; ver concretamente o que aconteceu, para tentarmos perceber como é que podemos aliviar esse problema", afirmou, contabilizando um total de 10 mil hectares de área ardida desde domingo no concelho.