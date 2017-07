Incêndios

Cerca de 500 pessoas tiveram de abandonar hoje as suas casas, devido ao incêndio que deflagrou, cerca das 18:00, em Setúbal e que ameaçou várias habitações nas zonas da Reboreda e do Viso, revelou a presidente da Câmara.

Segundo Maria das Dores Meira, a Câmara Municipal de Setúbal disponibilizou várias instalações, nomeadamente a escola do Casal das Figueiras, bem como refeições para as pessoas que foram retiradas das suas casas.

A autarca adiantou que uma parte do incêndio, por detrás do hospital da Luz já está controlada e que a outra parte, numa encosta da Reboreda, "está à ceder aos meios colocados no terreno". No combate às chamas estão envolvidos 119 operacionais, apoiados por 43 viaturas de diversas corporações do distrito de Setúbal.