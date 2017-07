Glamour

Na estreia londrina do novo “Valerian e a Cidade dos Mil Planetas” toda a gente falou sobre a mesma coisa.

Rihanna chegou e arrasou. A artista, de 29 anos, surpreendeu tudo e todos com o ‘look’ que escolheu para a estreia do filme Valerian e a Cidade dos Mil Planetas, anteontem, em Londres, Inglaterra.

Para o evento de apresentação de um filme em que participa, a cantora pop escolheu um longo vestido vermelho da colecção de alta-costura do estilista italiano Giambattista Valli e, na passadeira vermelha, os fotógrafos não conseguiram tirar os olhos do decote pronunciado do mesmo.

Desta forma, ‘RiRi’ provou que a sensualidade pode estar focada apenas numa zona do corpo, visto que este modelo lhe ocultava a silhueta por completo devido ao generoso volume abaixo do decote.

Para completar o visual, a cantora, que na longa-metragem interpreta Bubble, optou por usar o cabelo puxado para trás com uma ondulação natural, dando-lhe um ar casual e próprio da estação.

A maquilhagem, irrepreensível, contrastou com o inusitado vestido, resultando num ‘look’ a que ninguém ficou indiferente.

Em relação às jóias, Rihanna escolheu uns brincos e um anel ‘vintage’, que conferiram ainda mais personalidade a todo o conjunto.

Esta não é a primeira vez que a cantora é notícia pelos ‘looks’ escolhidos. Ao longo dos anos, Rihanna tem sido sinónimo de irreverência... e bom gosto.