O Conselho de Segurança da ONU pediu na terça-feira aos líderes da Guiné-Bissau que cumpram o Acordo de Conacri, que estabelece um caminho para a paz no país, e elogiou o trabalho da CEDEAO.

"O Conselho de Segurança reitera a sua preocupação com a situação na Guiné Bissau, pede a todos os líderes políticos que cumpram as provisões do Acordo de Conacri, e comenda os esforços da CEDEAO [Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental] para ajudar a encontrar uma saída para a crise política", indicou o órgão da ONU num comunicado.

O organismo saudou recentes desenvolvimentos políticos em alguns países da África Ocidental, mas expressou preocupação com a ameaça do terrorismo.