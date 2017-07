Venezuela

O deputado da oposição venezuelana e vice-presidente do Parlamento, Freddy Guevara, disse na terça-feira que considera difícil que o Governo de Nicolás Maduro realize a eleição da Assembleia Nacional Constituinte, no domingo, porque "não tem controlo" do território.

"Não podem sequer garantir a instalação de um processo eleitoral (...), vocês não são um Estado, não têm controlo do vosso território", disse sobre o Governo venezuelano ao recordar que o Conselho Nacional Eleitoral estabeleceu novos centros de votação para prevenir possíveis cortes de estradas no dia da eleição.

De acordo com Guevara, os novos centros de votação vão facilitar a fraude por falta de protocolos de segurança, e vão permitir que um eleitor exerça o sufrágio em mais de uma ocasião.