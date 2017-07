Actualidade

A Amnistia Internacional organiza hoje em Lisboa uma vigília pela libertação dos defensores dos direitos humanos detidos na Turquia, iniciando "uma outra estratégia" de interpelação de Ancara para que pare com a "purga e perseguição" das vozes críticas.

"Já tentámos todo o tipo de abordagens, desde trabalho de advocacia a apelos ao Governo turco(...) para que reponha a Justiça e pare com esta purga e perseguição que está a fazer naquele país a todas as vozes que são contra, ou que trabalham pelos direitos humanos e dão voz à sua liberdade de expressão para que este estado de coisas pare", disse em declarações à agência Lusa o diretor da Amnistia Internacional Portugal, Pedro Neto.

A vigília, que decorre hoje entre as 21h00 e as 23h30, junto ao Jardim do Roque Gameiro, no Cais do Sodré, é , na explicação do diretor da Amnistia Internacional (AI), "uma outra estratégia", com o mesmo objetivo das "abordagens" anteriores: libertar os dez militantes dos direitos humanos - incluindo a diretora da organização para a Turquia, Idil Eser - detidos no passado dia 5 de julho, no decurso de um curso de formação sobre segurança informática e segurança de dados que decorria na ilha de Büyükada, ao largo de Istambul.