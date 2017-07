Incêndios

Cerca de 30 concelhos da região de Trás-os-Montes e do Centro do país, onde se concentram os maiores incêndios, e quatro concelhos do Algarve estão hoje em risco 'Máximo' de incêndio.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão em risco 'Máximo' cerca de 30 municípios dos distritos de Castelo Branco, Guarda, Coimbra, Leiria, Santarém e Portalegre, assim como os concelhos de Monchique, Tavira, Castro Marim e Alcoutim, no distrito de Faro.

Estão em risco 'Muito Elevado' de incêndio mais de 70 concelhos das regiões Norte e Centro e oito municípios do Alentejo e Algarve.