Actualidade

Sete distritos do interior Norte, Centro e Sul do país estão hoje sob aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) por causa das condições meteorológicas.

Segundo o IPMA, estão sob aviso amarelo, o terceiro mais greve de quatro níveis, os distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Setúbal.

No caso do distrito de Setúbal, o aviso amarelo dura até às 21:00 de hoje e nos restantes prolonga-se até às 21:00 de quinta-feira.